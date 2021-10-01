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Общество

В Кыргызстане закрылся проект «Академия креативных профессий»

Сегодня состоялась церемония закрытия проекта «Академия креативных профессий», реализуемого при поддержке США. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов.

Уточняется, что проект предоставил бесплатные виртуальные курсы по приобретению IT-навыков более 400 безработным молодым людям и гражданам с инвалидностью, которые не имели возможности получить работу и образование. Участниками проекта были молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет в Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Чуйской областях. Проект «Академия креативных профессий» реализовался общественным фондом Fund Sun People в партнерстве с посольством США в Кыргызской Республике.

На закрытии церемонии руководитель отдела по связям с общественностью посольства США Шейна Крэм отметила, что Штаты поддерживают молодежь и развивающийся IT-сектор Кыргызской Республики.

В результате конкурса победителями признаны 15 участников. Занявшие первое, второе и третье места были отобраны представителями проекта и частных компаний. Участников наградили призами.

Проект состоял из бесплатных виртуальных трехмесячных курсов по графическому дизайну, цифровому маркетингу и видеопродакшн. Участники отбирались через открытый конкурс, который состоял из письменной заявки и интервью. По завершении курсов выпускники получили сертификаты. Новые знания и умения дадут участникам возможность получить профессию и участвовать в стажировках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209015/
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