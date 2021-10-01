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Общество

Компания-перевозчик, водитель которой вытолкнул женщину, оштрафована

Компанию-перевозчика ОсОО «Совет бригады», водитель которой вытолкнул женщину, оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, Бишкекское городское управление Агентства автотранспорта пригласило руководителя фирмы и водителя микроавтобуса для разбирательства.

В итоге фирму-перевозчика оштрафовали на 13 тысяч сомов, водителя — на 11 тысяч 500 сомов.

Руководству компании также поручили провести разъяснительную работу с водителями по надлежащему предоставлению услуг пассажирам.

Напомним, накануне водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) вытолкнул женщину с ребенком и коляской из салона. Ранее в управлении Патрульной службы сообщили, что проведена проверка работы всей бригады, обслуживающей маршрут № 203. Составлено два протокола за техническое нарушение и выписан штраф в размере 10 тысяч сомов.

ОсОО «Совет бригады» включили в черный список. Водителя уволили. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, возбуждено дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208981/
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