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Общество

Мэрия Бишкека ищет женщину, которую вытолкнул водитель маршрутки

Мэрия Бишкека ищет женщину, которая пострадала в результате инцидента с водителем микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«Мэрия возмущена действиями водителя, который допустил не только грубое, но и безответственное обращение к пассажирке с ребенком, и просит пострадавшую откликнуться», — отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) вытолкнул женщину с ребенком и коляской из салона. Ранее в управлении Патрульной службы сообщили, что проведена проверка работы всей бригады, обслуживающей маршрут № 203. Составлено два протокола за техническое нарушение и выписан штраф в размере 10 тысяч сомов.

Фирму-перевозчика ОсОО «Совет бригады», на маршруте которой работал водитель, вытолкнувший женщину с ребенком, включили в черный список. Водителя уволили. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, возбуждено дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208963/
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