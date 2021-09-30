В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси.

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Несколько человек вышли к Дому правительства и требовали, чтобы власти определили юридический статус службы «Яндекс.Такси» и привлекли ее представителей к ответственности по законам.

Митингующие также просят открыть в Кыргызстане официальное представительство данной компании. Участники акции протеста говорят, что «Яндекс.Такси» должна оплачивать налоги самостоятельно, а если она не в силах, то компании не следует работать в стране.

Таксисты считают несправедливым, что их хотят обложить налогом в 2 процента, потому что они и так покупают патент.

Ранее сообщалось, что больше 100 миллионов сомов ежегодно может поступать дополнительно в бюджет Бишкека в случае легализации такси.