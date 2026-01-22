В соцсетях распространяются обращения с просьбой разрешить владельцам праворульных автомобилей работать в такси. На ситуацию отреагировало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

В ведомстве напомнили, что пункт 6 части 6 статьи 6 Закона «Об автомобильном транспорте» прямо запрещает использовать машины с правосторонним расположением рулевого управления для коммерческих перевозок пассажиров, багажа и грузов.

Эта норма действует с 1 января 2020 года — после внесения соответствующих изменений в законодательство. При этом в ГУОБДД уточнили, что запрет существовал и до введения лицензирования таксомоторных услуг.

Как подчеркнули в МВД, решение принято для повышения безопасности на дорогах. По статистике, за последние десять лет с участием праворульных авто произошло 21 тысяча 159 ДТП. Пострадали 34 тысячи 656 человек, 2 тысячи 366 погибли.

Около 60 процентов аварий совершены по вине водителей таких машин.

ГУОБДД призывает граждан соблюдать нормы законодательства и напоминает: лицензии для праворульных автомобилей на осуществление таксомоторной деятельности выдавать не будут.