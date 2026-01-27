В Кыргызстане могут резко подорожать услуги такси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

Он напомнил, что с 1 февраля 2026 года все такси должны перейти на лицензионный режим в соответствии с ранее принятыми нормами.

«Если кабмин не внесет изменения, то очень многие граждане останутся без работы и не смогут заниматься таксомоторной деятельностью. Такси резко подорожает, поездка будет стоить уже не 200-300 сомов, а все 700-800, поскольку спрос будет большой, а предложений мало. Меньше людей будут оплачивать налоги», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что лица с инвалидностью, особенно глухие граждане, не могут получить лицензию, поскольку ЛОР-врачи отказываются ставить им печать.

«Хотя такие люди могут получать водительские удостоверения и водить, они и ранее водили. В общем, создали ужасные условия по лицензированию таксомоторной деятельности. Думаю, будет мощное негодование со стороны тех, кто пытался хоть как-то зарабатывать. Кто-то имеет кредиты. Мигранты, вернувшиеся из других стран и переключившиеся на работу в такси, скорее всего, будут возмущаться. Для них это ниша для заработка. Не представляю, что будет с ними дальше», — отметил нардеп.

По его данным, лишь чуть более 7 тысяч человек получили лицензии, а всего таксистов около 60-70 тысяч, то есть их число уменьшится в 10 раз.

Ранее Дастан Бекешев призвал кабмин отложить на полгода сроки лицензирования такси.