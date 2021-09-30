На выставке-ярмарке можно будет купить отечественные органические товары

С 1 по 3 октября пройдет выставка отечественных органических товаров Organic Expo — 2021. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР.

На выставке-ярмарке будет представлена органическая сельхозпродукция производителей и переработчиков Кыргызстана.

В программе выступления спикеров, мастер-классы, интересные встречи, интерактивная выставка и база контактов, конкурс по правильному питанию.

На выставке будут представлена продукция, выращенная с соблюдением всех принципов органики, молочная и мясная продукция, изделия из войлока, дерева и кожи, солнечные панели, электрокары, электроскутеры.

Интерактивная выставка во дворе Минсельхоза будет проходить с 9.00 до 17.00.