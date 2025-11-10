Сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке. Обзор цен

Каждые выходные в Бишкеке проходят сельскохозяйственные ярмарки. Их цель — сдерживание темпов роста цен на социально значимые продукты питания и обеспечение их экономической доступности для уязвимых слоев населения.

Журналист 24.kg побывал на ярмарках и составил обзор цен на основные продукты.

на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь), на пересечении улиц Раззакова и Абдымомунова;

между микрорайонами № 12 и «Асанбай», на пересечении улиц Нуркамала и Токомбаева;

на пересечении улиц Торокула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»).

Ярмарки проходят по следующим адресам:

Самой посещаемой считается ярмарка в микрорайоне «Асанбай», соответственно и выбора продукции там больше.

Цены на всех ярмарках почти схожи. Мы подготовили информацию об усредненной стоимости продукции за килограмм.

Говядина на кости — 700-730 сомов.

Баранина — 650-670 сомов.

Свинина — 350-450 сомов.

Мясо яка — 650 сомов.

Фарш говяжий — 800 сомов.

Сазан — 450 сомов.

Морковь и редька 30 сомов.

Перец сладкий — 150 сомов.

Помидоры — 80-100 сомов.

Лук — 25 сомов.

Картошка — 40-45 сомов.

Капуста — 25 сомов.

Яблоки — 60-80 сомов.

Мед — 600 сомов.

Стоит отметить, что вечером продавцы снижают цены. Иногда овощи и фрукты можно приобрести почти в два раза дешевле.