Сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке. Обзор цен

Каждые выходные в Бишкеке проходят сельскохозяйственные ярмарки. Их цель — сдерживание темпов роста цен на социально значимые продукты питания и обеспечение их экономической доступности для уязвимых слоев населения.
Журналист 24.kg побывал на ярмарках и составил обзор цен на основные продукты.
- на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь), на пересечении улиц Раззакова и Абдымомунова;
- между микрорайонами № 12 и «Асанбай», на пересечении улиц Нуркамала и Токомбаева;
- на пересечении улиц Торокула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне «Восток-5»).
Самой посещаемой считается ярмарка в микрорайоне «Асанбай», соответственно и выбора продукции там больше.
Цены на всех ярмарках почти схожи. Мы подготовили информацию об усредненной стоимости продукции за килограмм.
- Говядина на кости — 700-730 сомов.
- Баранина — 650-670 сомов.
- Свинина — 350-450 сомов.
- Мясо яка — 650 сомов.
- Фарш говяжий — 800 сомов.
- Сазан — 450 сомов.
- Морковь и редька 30 сомов.
- Перец сладкий — 150 сомов.
- Помидоры — 80-100 сомов.
- Лук — 25 сомов.
- Картошка — 40-45 сомов.
- Капуста — 25 сомов.
- Яблоки — 60-80 сомов.
- Мед — 600 сомов.
Стоит отметить, что вечером продавцы снижают цены. Иногда овощи и фрукты можно приобрести почти в два раза дешевле.