В Бишкеке откроются еженедельные ярмарки продуктов питания

В Бишкеке с 8 ноября заработают еженедельные ярмарки социально значимых продуктов питания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Цель ярмарки — стабилизация цен и обеспечение экономической доступности продуктов питания для социально уязвимых слоев населения, а также поддержка отечественных производителей и укрепление внутреннего продовольственного рынка страны.

Ярмарки будут проводиться с 8-9 ноября по июнь 2026 года, каждые выходные, на следующих площадках:

• площадь имени Усубалиева;

• пересечение улиц Раззакова и Абдымомунова, бульвар Эркиндик (Первомайский район).

Министерство приглашает фермеров, ремесленников и отечественных производителей, заинтересованных в участии в ярмарке.

Требования к участникам:

продукция должна быть качественной и экологически чистой;

цены должны быть ниже рыночных;

необходимо предоставить подтверждающее письмо от районного аграрного управления министерства.