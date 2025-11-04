В Бишкеке откроются еженедельные ярмарки продуктов питания

В Бишкеке с 8 ноября заработают еженедельные ярмарки социально значимых продуктов питания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
Цель ярмарки — стабилизация цен и обеспечение экономической доступности продуктов питания для социально уязвимых слоев населения, а также поддержка отечественных производителей и укрепление внутреннего продовольственного рынка страны.
Ярмарки будут проводиться с 8-9 ноября по июнь 2026 года, каждые выходные, на следующих площадках:
• площадь имени Усубалиева;
• пересечение улиц Раззакова и Абдымомунова, бульвар Эркиндик (Первомайский район).
Министерство приглашает фермеров, ремесленников и отечественных производителей, заинтересованных в участии в ярмарке.
Требования к участникам:
- продукция должна быть качественной и экологически чистой;
- цены должны быть ниже рыночных;
- необходимо предоставить подтверждающее письмо от районного аграрного управления министерства.
Контактные телефоны для справок: