Общество

Сельхозярмарка на Старой площади в Бишкеке будет работать с 26 до 31 декабря

Фото 24.kg

Столица Кыргызстана продолжает радовать жителей и гостей столицы разнообразием сельскохозяйственных ярмарок. На площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь), на пересечении улиц Раззакова и Абдымомунова каждые выходные дни проходит ярмарка, где представлена фермерская продукция из всех регионов страны. Перед Новым годом она будет работать по расширенному графику — с 26 по 31 декабря 2025 года.

По словам куратора проведения ярмарок по Бишкеку — заведующего сектором реализации проектов государственно-частного партнерства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Искака Анарбекова, свою продукцию представили более 100 фермеров из всех регионов страны.

На площади установлена специальная сцена со свободным микрофоном, где любой желающий может продемонстрировать свои творческие способности: спеть, станцевать, рассказать веселые истории, прочитать интересные тематические лекции.

Куратор ярмарок добавил, что фермеры и покупатели также будут рады просветительским проектам и программам о здоровом питании, санитарии, агрономии, передовым технологиям выращивания сельхозпродукции, а также лекциям о рациональном использовании воды.

«Мы хотим повышать информированность фермеров, заниматься просвещением и создавать позитивную атмосферу, поэтому приглашаем к участию творческие коллективы, ансамбли, представителей всех диаспор, проживающих в Кыргызстане, а также посольств, аккредитованных в нашей стране», — добавил Искак Анарбеков.

Что касается цен, то на ярмарке они самые демократичные — от производителей.

Еженедельно представители Минсельхоза стараются контролировать стоимость самых значимых продуктов питания. Например, цена на мясо — от 600 сомов, на картошку — от 40 сомов, яблок — от 20 сомов за килограмм, в зависимости от размера и сорта.

По словам Искака Анарбекова, в центре торговой площади установлен специальный фермерский бокс для благотворительности. Каждые субботу и воскресенье продавцы и покупатели могут положить в него все, что захотят. В завершении ярмарки организаторы готовят плов и развозят его вместе с собранными продуктами по социальным учреждениям.

Напомним, целью проведения ярмарок является сдерживание роста цен на социально значимые продукты, поддержка фермеров, отечественных производителей и переработчиков.
