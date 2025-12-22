Сельхозярмарка на Старой площади в Бишкеке будет работать с 26 до 31 декабря

Столица Кыргызстана продолжает радовать жителей и гостей столицы разнообразием сельскохозяйственных ярмарок. На площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь), на пересечении улиц Раззакова и Абдымомунова каждые выходные дни проходит ярмарка, где представлена фермерская продукция из всех регионов страны. Перед Новым годом она будет работать по расширенному графику — с 26 по 31 декабря 2025 года.

На площади установлена специальная сцена со свободным микрофоном, где любой желающий может продемонстрировать свои творческие способности: спеть, станцевать, рассказать веселые истории, прочитать интересные тематические лекции.

По словам куратора проведения ярмарок по Бишкеку — заведующего сектором реализации проектов государственно-частного партнерства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Искака Анарбекова, свою продукцию представили более 100 фермеров из всех регионов страны.

Куратор ярмарок добавил, что фермеры и покупатели также будут рады просветительским проектам и программам о здоровом питании, санитарии, агрономии, передовым технологиям выращивания сельхозпродукции, а также лекциям о рациональном использовании воды.

«Мы хотим повышать информированность фермеров, заниматься просвещением и создавать позитивную атмосферу, поэтому приглашаем к участию творческие коллективы, ансамбли, представителей всех диаспор, проживающих в Кыргызстане, а также посольств, аккредитованных в нашей стране», — добавил Искак Анарбеков.

Что касается цен, то на ярмарке они самые демократичные — от производителей.

Еженедельно представители Минсельхоза стараются контролировать стоимость самых значимых продуктов питания. Например, цена на мясо — от 600 сомов, на картошку — от 40 сомов, яблок — от 20 сомов за килограмм, в зависимости от размера и сорта.

По словам Искака Анарбекова, в центре торговой площади установлен специальный фермерский бокс для благотворительности. Каждые субботу и воскресенье продавцы и покупатели могут положить в него все, что захотят. В завершении ярмарки организаторы готовят плов и развозят его вместе с собранными продуктами по социальным учреждениям.

Напомним, целью проведения ярмарок является сдерживание роста цен на социально значимые продукты, поддержка фермеров, отечественных производителей и переработчиков.