Экономика

Продовольственные ярмарки в КР будут продолжаться до июня 2026 года

По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности во всех регионах республики организованы продовольственные ярмарки. Их работа будет продолжаться до июня 2026 года.

Для каждого района утвержден специальный график ярмарок по дням недели. Ответственные сотрудники на местах обязаны обеспечивать их проведение в соответствии с установленным расписанием.

На ярмарках продукты питания реализуются по более доступным ценам, чем на обычных рынках. Посетители могут приобрести необходимые товары на целую неделю.

В настоящее время в стране отсутствует дефицит основных продуктов питания — запасы полностью обеспечивают внутренний рынок. Ярмарки проводятся с целью дальнейшего поддержания продовольственной стабильности и предоставления гражданам качественной продукции по доступным ценам.

В министерстве отмечают, что такие инициативы способствуют поддержке аграрного сектора и повышению экономической активности регионов.
