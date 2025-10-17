В Кыргызстане нет системы проверки продуктов на содержание пестицидов

В Кыргызстане нужно выстроить систему проверки продуктов на содержание пестицидов и химических элементов, чтобы не допускать такую продукцию на рынок. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Уран Чекирбаев.

По его словам, в республике не налажена и система подтверждения того, что продукт является качественным, органическим.

«Покупатели в основном только по внешнему виду могут оценить качество. Нарынчане, к примеру, хорошо разбираются, хорошее ли мясо. Но так на самом деле быть не должно. Любой продукт должен иметь подтверждение качества», — сказал Уран Чекирбаев.

Он добавил, что большинство продуктов, импортируемых в КР и реализуемых по очень низким ценам, могут рассматриваться как требующие проверки.

«В целом большинство продуктов на рынках продаются без системной проверки качества. Эта система не налажена не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, и в Узбекистане. В европейских странах, чтобы на рынке продавать продукцию, фермеры должны проходить систему проверки качества. Постепенно наше министерство будет работать над тем, чтобы среди фермеров внедрить облегченную форму стандартов и требовать их соблюдение на рынках. В Европе, США проверяют до 500 показателей, в Кыргызстане же мы проверяем всего до 24 показателей в зависимости от продуктов. Соответственно даже импортируемую продукцию не можем по всем параметрам проверить, хотя должны это делать», — отметил Уран Чекирбаев.

Он также подчеркнул проблему разрозненности лабораторной сети и отсутствия четкой системы проверки импортной продукции на ГМО.