В сельском хозяйстве кризис специалистов. Фермеры обратились к Садыру Жапарову

Сельское хозяйство испытывает колоссальную нехватку специалистов. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил член Ассоциации кукурузоводов республики Виталий Какштыкс.

Он также обратился к главе государства.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич! Нам постоянно говорят о том, что в стране не хватает рабочих мест. Но в то же время мы, сельхозпроизводители, испытываем кадровый голод. Катастрофически не хватает механизаторов, агрономов, ветеринаров, зоотехников, животноводов и прочих специалистов. Чем занимается наш Кыргызский национальный аграрный университет? Ни один их студент ни разу не приезжал к нам на практику. Это ли не показатель?» — сказал Виталий Какштыкс.

По его словам, подавляющее большинство узких специалистов, занятых сегодня в сфере, — люди старшего поколения. Их опыт попросту некому передавать. Молодежь не проявляет к сельскому хозяйству никакого интереса.

«Еще лет пять, и ситуация дойдет до критической отметки. Уже не только некого будет учить, но и некому», — подытожил Виталий Какштыкс.

Отметим, Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Скрябина — единственное высшее учебное заведение республики, которое готовит специалистов по таким редким направлениям, как «Зоотехния» и «Рыбное хозяйство». В составе университета шесть факультетов, 33 кафедры, четыре колледжа, школа-лицей, учебно-опытное хозяйство в Сокулукском районе и четыре научно-исследовательских института. Здесь обучаются свыше 6 тысяч студентов по 33 специальностям.