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Общество

При экосовете мэрии Бишкека создадут комитет по озеленению

При экосовете мэрии Бишкека создадут комитет по озеленению. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, решение принято накануне на заседании экологического совета. В нем приняли участие представители мэрии, экологи, научные сотрудники Академии наук, Ботанического сада, Института леса НАН КР.

«Участники обсуждали вопрос сжигания и утилизации листьев, что актуально именно сейчас, в осенний период. По мнению ученых, к уборке листьев надо подходить селективно, то есть решать вопрос для каждого зеленого объекта отдельно, учитывая все его особенности. Также они высказали мнение об увеличении количества газонов для сохранения городской экосистемы», — отметили в муниципалитете.

По итогам встречи первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов поручил Бишкекзеленхозу совместно с представителями экологической сферы создать комитет по озеленению, включить в состав экосовета представителей Академии наук, Ботанического сада НАН и других институтов, а также создать комитет по твердым бытовым отходам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208830/
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