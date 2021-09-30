Фильм из Кыргызстана получил два приза на кинофестивале в Португалии

Художественный фильм «Акыркы көч» (The Road to Eden) режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу удостоился сразу двух наград на международном кинофестивале Arouca Film Festival в Португалии. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

По их данным, картина победила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».

Международный кинофестиваль является уникальным творческим событием в современной кинематографической сцене. Цель — поддержка и стимуляция независимого кинопроизводства, поощрение и расширение обмена опытом и знаниями между любителями или профессионалами.

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Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фильм является совместным производством Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и общественного фонда «Билимкана».