Кыргызстанцы подали заявки на международный кинофестиваль «От всей души»

Завершена заявочная кампания международного кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

С 21 января по 15 марта в дирекцию смотра поступило порядка 420 заявок — авторы из России, Индии, Беларуси, Сербии, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

«Одна из важных целей международного кинофестиваля «От всей души» — это обеспечение доступности новинок отечественного и зарубежного кинематографа всем зрителям, вне зависимости от места проживания. Фильмы для семейного просмотра, не важно, на каком языке созданные, всегда помогали и помогают объяснить простые истины наглядными примерами и показать сложные вещи в поступках героев», — рассказал директор фестиваля Сергей Братищев.

По итогам отборочного этапа будет сформирована конкурсная программа. Показы кинолент пройдут с 26 по 30 мая, во время XVII международного кинофестиваля «От всей души».