Общество

Стали известны победители международного кинофестиваля Берлинале-2026

Стали известны победители международного кинофестиваля Берлинале-2026. Главный приз и «Золотой медведь» получил фильм «Желтые письма» немецкого режиссера с турецкими корнями Илькера Чатака.

Приз Большого жюри достался фильму «Спасение» турецкого режиссера Эмина Алпера. Специальным упоминанием жюри отмечена картина «Королева на море» американского режиссера Лэнса Хаммера.

Обладателем «Серебряного медведя» за лучшую главную роль стала немецкая актриса Сандра Хюллер за роль в фильме «Роза» австрийца Маркуса Шляйнцера. «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана достался актерам Анне Калдер-Маршалл и Тому Кортни («Королева на море»).

Награду за лучшую режиссуру получил британский режиссер Грант Ги за фильм «Всем нравится Билл Эванс». «Серебряный медведь» за лучший сценарий — у Женевьев Дюлюд-Десель за фильм «Нина Роза».

За выдающийся творческий вклад «Серебряного медведя» получили режиссеры Анна Фитч и Банкир Уайт за документальный фильм «Любовь — мятежная птица».

Напомним, в основную программу 76-го Берлинского кинофестиваля вошли 22 картины.  
