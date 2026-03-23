Общество

Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии

Французский альянс в Бишкеке при поддержке посольств Франции, Швейцарии, Бельгии, Румынии и представительства Евросоюза объявляет о старте «Весны Франкофонии 2026». Фестиваль пройдет с 25 марта по 12 апреля 2026 года и будет посвящен теме «Женщины и Франкофония», сообщили организаторы.

Программа объединяет образовательные и культурные события, подчеркивающие значимость французского языка. На сегодня он занимает пятое место в мире по распространенности, его используют более 330 миллионов человек.

Основные события в Бишкеке:

  • Открытие: 25 марта в 18.30 в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт французской пианистки Кристины Фонлюпт. Вход бесплатный.

  • Кинофестиваль: С 7 по 10 апреля в кинотеатре «Ала-Тоо» впервые покажут фильмы из Швейцарии, Франции, Бельгии и Румынии. Откроет показ швейцарская лента «Бон шуур Тичино» (7 апреля в 18.00).

  • Мода и искусство: 2 апреля в Национальном историческом музее пройдет конференция о Моне Лизе, а 4 апреля в Novotel — показ мод Союза дизайнеров.

  • Танцы: Закроет фестиваль международный баттл по хип-хопу Groove Republic 12 апреля в TechnoPark.

Программа в городе Ош: С 27 по 28 марта в южной столице пройдут концерт Кристины Фонлюпт и кинопоказы. 28 марта в 10.00 на базе ОшГУ начнется международный турнир по регби с участием женских команд из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Церемония закрытия и награждение победителей творческих конкурсов запланированы на 14.00 12 апреля в отеле Novotel (вход по приглашениям).

Весна Франкофонии ежегодно собирает тысячи участников в Кыргызстане, способствуя культурному обмену. В 2025 году мероприятия фестиваля посетили более 5 тысяч человек. Поддержка со стороны европейских дипломатических миссий подчеркивает статус французского как важного языка дипломатии и международного бизнеса.
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии