Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026

Авторы сценария фильма «Кара Кызыл Сары» Актан Арым Кубат и Топчугуль Шайдуллаева номинированы на международную премию Golden Petrel Award в категории «Лучший сценарий» на Asian Art Film Festival (AAFF) 2026.

AAFF считается одним из крупнейших международных фестивалей авторского кино в Азии. Форум ориентирован на развитие художественного кинематографа, поддержку авторского высказывания и укрепление культурного обмена между странами региона и мира.

Фестиваль 2026 года пройдет в Макао (Китай). Номинация кыргызских авторов в категории «Лучший сценарий» стала международным признанием художественного уровня сценарной работы и вкладом отечественного кинематографа в современное авторское кино.

Итоги конкурса будут объявлены на официальной церемонии награждения, которая состоится с 19 по 22 мая.

Фестиваль включает показы фильмов конкурсной программы, международные мастер-классы, профессиональный форум авторского кино, презентации проектов кинорынка сценариев, а также традиционные индустриальные мероприятия и красную дорожку Starlight.

В случае получения награды оргкомитет фестиваля направит номинантам официальное приглашение для участия в церемонии.

Asian Art Film Festival ежегодно собирает режиссеров, сценаристов, продюсеров и представителей мировой киноиндустрии, уделяя особое внимание авторскому кинематографу и новым художественным голосам.