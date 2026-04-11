Общество

Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026

Авторы сценария фильма «Кара Кызыл Сары» Актан Арым Кубат и Топчугуль Шайдуллаева номинированы на международную премию Golden Petrel Award в категории «Лучший сценарий» на Asian Art Film Festival (AAFF) 2026.

AAFF считается одним из крупнейших международных фестивалей авторского кино в Азии. Форум ориентирован на развитие художественного кинематографа, поддержку авторского высказывания и укрепление культурного обмена между странами региона и мира.

Фестиваль 2026 года пройдет в Макао (Китай). Номинация кыргызских авторов в категории «Лучший сценарий» стала международным признанием художественного уровня сценарной работы и вкладом отечественного кинематографа в современное авторское кино.

Итоги конкурса будут объявлены на официальной церемонии награждения, которая состоится с 19 по 22 мая.

Фестиваль включает показы фильмов конкурсной программы, международные мастер-классы, профессиональный форум авторского кино, презентации проектов кинорынка сценариев, а также традиционные индустриальные мероприятия и красную дорожку Starlight.

В случае получения награды оргкомитет фестиваля направит номинантам официальное приглашение для участия в церемонии.

Asian Art Film Festival ежегодно собирает режиссеров, сценаристов, продюсеров и представителей мировой киноиндустрии, уделяя особое внимание авторскому кинематографу и новым художественным голосам.
Материалы по теме
АБР: Конфликт на Ближнем Востоке создает вызовы для устойчивости Азии
Кыргызстанский сериал «Красные штаны» получил главный приз фестиваля
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии
Кыргызстанцы подали заявки на международный кинофестиваль «От всей души»
Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alternativa Film Festival
Форум «Үмүт» — пространство для развития молодого кино
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
Стали известны победители международного кинофестиваля Берлинале-2026
На XIII форум молодого кино «Умут» отобрали 18 фильмов
Фильм из Кыргызстана «Кызыл туфли» покажут на кинофестивале в Финляндии
Популярные новости
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Мэрия Бишкека отказывается от&nbsp;бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о&nbsp;помиловании жены Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
