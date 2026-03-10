В Бишкеке завершился XIII Международный форум молодого кино «Үмүт». В течение четырех дней в столице Кыргызстана показывали короткометражные фильмы молодых режиссеров, проходили встречи с авторами, лекции и обсуждения. Форум собрал начинающих кинематографистов из стран Центральной Азии и СНГ.

Основу программы составили международный и национальный конкурсные показы. Параллельно проходили лекции, мастер-классы и встречи с режиссерами. Кроме того, работала индустриальная платформа Umut Industry, где проводились образовательные сессии и питчинг короткометражных игровых проектов. Молодые режиссеры и продюсеры представляли идеи будущих фильмов и обсуждали их с экспертами киноиндустрии.

По словам представителей форума, «Үмүт» остается важной площадкой для молодых авторов, где они могут представить свои первые работы, получить профессиональную оценку и познакомиться с коллегами из других стран.

«XIII Форум молодого кино «Үмүт» прошел в теплой и вдохновляющей атмосфере, объединив молодых режиссеров, кинематографистов и любителей кино. В течение нескольких дней участники представляли свои фильмы, делились опытом и обсуждали новые идеи. Форум стал площадкой для творческого диалога, новых знакомств и поддержки талантливых авторов. Многие лауреаты отмечают, что именно здесь начинается их путь в кино», — рассказала представитель форума Маражаббай кызы Асель.

Победители международного и национального конкурсов

По итогам конкурсных просмотров жюри объявило лауреатов. По словам организаторов, выбор победителей оказался непростым, ведь в программе были представлены сильные работы молодых режиссеров из разных государств. Многие фильмы поднимали важные социальные темы и отличались ярким авторским стилем.

Главный приз международного конкурса получила картина «Чайки над Голгофой» режиссера Лии Карапетян из Армении. В национальном конкурсе победителем стал фильм «Балык» режиссера Толомуша Жаныбекова (Кыргызстан — Франция).

Во время индустриальной программы жюри также определило проекты, которым окажут поддержку для дальнейшего производства.

Финансирование департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики получили проекты «Ультразвук» режиссера Анастасии Лысогоровой (400 тысяч сомов), «Соучастник» Айши Камчибековой и Айжан Джумабаевой (200 тысяч) и «Жест» режиссера Саида Касимова (50 тысяч).

Поддержку национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева получил проект короткометражного фильма «Ты и Я» режиссера Алии Макешовой и продюсера Айжан Назаралиевой.

Одна из организаторов форума Эльвира Мамытова отметила, что в этом году «Үмүт» стал более профессионально ориентированным благодаря развитию индустриальной платформы.

Фото форума . Эльвира Мамытова

«Для нас важно поддерживать авторов на разных этапах. На одной площадке мы помогаем развивать и создавать проекты, на другой — продвигать уже готовые фильмы и находить им своего зрителя. Такой комплексный подход позволяет форуму выполнять свою главную миссию — всесторонне поддерживать творчество молодых кинематографистов», — подчеркнула она.

Первый международный опыт

Для многих форум стал первым опытом участия в международном кинофестивале.

22-летняя выпускница факультета кинорежиссуры АУЦА Виола Мустафина представила в национальном конкурсе дипломный анимационный фильм «Демон на горе Кайгы». В центре истории находится мальчик, ищущий отца и уверенный, что тот ушел победить демона. Со временем герой понимает, что отец просто покинул семью.

Фото форума . Виола Мустафина

«Мне хотелось поговорить о теме безотцовщины. У многих моих друзей и знакомых нет отцов, и это довольно распространенная история в странах СНГ. Через историю мальчика я попыталась показать, как человек постепенно принимает реальность», — рассказала режиссер.

Виола реализовала этот проект в одиночку и уверена, что если есть идея, то не нужны большие команда и финансирование. Девушка поделилась, что площадка форума дала ей возможность познакомиться с другими авторами и получить опыт.

«Такие мероприятия, как форум «Үмүт», — это отличная возможность найти единомышленников и будущих коллег. Это площадка, где можно показать свои проекты, почерпнуть идеи, найти финансовую поддержку и просто здорово провести время», — делится участница.

Казахстанский режиссер Амир Салимжан приехал на форум с дебютным короткометражным фильмом «Тауекель» («Риск»). По его словам, картина получилась простой и искренней — о первых влюбленностях и музыке его друзей-музыкантов.

«Это мой первый опыт участия в фестивале за пределами Казахстана. В Бишкеке нас очень тепло приняли. Самое ценное — это знакомство с людьми, которые также любят кино. Кроме того, здесь можно обменяться идеями, увидеть что-то новое, работы других авторов. Это очень важно, ведь для творцов важна насмотренность, особенно если наблюдать за работами команд и людей из других стран», — говорит Амир Салимжан.

Молодой режиссер признался, что до начала проекта толком не знал, как снимать, работать с командой и актерами. Но большое желание рассказать окружающим историю воплотилось в итоговый комедийный мюзикл.

Форум молодого кино «Үмүт» уже более десяти лет остается местом, где молодые режиссеры могут сделать первые шаги в профессии, показать свои работы и почувствовать себя частью большого кинематографического сообщества. Для одних участников это возможность впервые представить фильм на международной площадке, для других — шанс обсудить идеи будущих проектов и найти поддержку для их реализации.

Такие встречи помогают начинающим авторам не только заявить о себе, но и увидеть, чем живет современное молодое кино в разных государствах региона. Именно через такие площадки появляются новые имена, формируются творческие связи и рождаются будущие проекты. И, судя по интересу участников и зрителей, форум «Үмүт» продолжает оставаться важным пространством для развития молодого кино и поддержки тех, кто только начинает свой путь в кинематографе.