На XIII форум молодого кино «Умут» отобрали 18 фильмов

На XIII международный форум молодого кино «Умут» отобрали 18 фильмов. Об этом сообщает Фонд развития кинематографа КР.

«Мы получили большое число прекрасных фильмов. К сожалению, мы не смогли включить многие картины в программу конкурса. Мы искренне благодарим всех! Спасибо большое за интерес к нашему форуму», — написали организаторы.

Среди участников конкурса картины снятые режиссерами Узбекистана, России, Армении, Азербайджана, Казахстана и Японии.

XII Международный форум молодого кино «Умут» продет в Бишкеке с 3-7 марта 2026 года. Мероприятие, ориентированное на поддержку молодых кинематографистов и продвижение их работ, включает показы фильмов, питчинги и мастер-классы.