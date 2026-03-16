Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alternativa Film Festival

Третий Международный кинофестиваль Alternativa Film Festival объявил конкурсную программу. Об этом сообщают продюсеры мероприятия.

По их данным, в нее вошли два фильма из Центральной Азии — «Победителей видно на старте» режиссера Жаннат Алшановой (Казахстан) и «Знают только небеса» режиссера Нуржамал Карамолдоевой (Кыргызстан).

Третий Alternativa Film Festival пройдет 21-30 апреля в Медельине (Колумбия). Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавит всемирно известная колумбийская актриса, активистка и продюсер Наталия Рейес. Alternativa Film Festival сфокусирован на социально значимом кино из стран Глобального Юга и каждый раз проходит в новом регионе. В 2026 году в его программу вошли фильмы из Латинской Америки и Азии — они будут представлены как в конкурсе, так и во внеконкурсной секции Impact Hits, которая впервые пройдет в этом году.