Общество

Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alternativa Film Festival

Третий Международный кинофестиваль Alternativa Film Festival объявил конкурсную программу. Об этом сообщают продюсеры мероприятия.

По их данным, в нее вошли два фильма из Центральной Азии — «Победителей видно на старте» режиссера Жаннат Алшановой (Казахстан) и «Знают только небеса» режиссера Нуржамал Карамолдоевой (Кыргызстан).

Третий Alternativa Film Festival пройдет 21-30 апреля в Медельине (Колумбия). Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавит всемирно известная колумбийская актриса, активистка и продюсер Наталия Рейес. Alternativa Film Festival сфокусирован на социально значимом кино из стран Глобального Юга и каждый раз проходит в новом регионе. В 2026 году в его программу вошли фильмы из Латинской Америки и Азии — они будут представлены как в конкурсе, так и во внеконкурсной секции Impact Hits, которая впервые пройдет в этом году.
Материалы по теме
Форум «Үмүт» — пространство для развития молодого кино
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
Стали известны победители международного кинофестиваля Берлинале-2026
На XIII форум молодого кино «Умут» отобрали 18 фильмов
Фильм из Кыргызстана «Кызыл туфли» покажут на кинофестивале в Финляндии
Представлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля
Фильмы из Кыргызстана завоевали призы международного фестиваля в Дакке
Фильм «Курак» включили в официальную программу кинофестиваля в Мумбаи
Фильмы из Кыргызстана будут показаны на престижном международном кинофестивале
Два режиссера из Кыргызстана участвуют в Бакинском международном кинофестивале
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
