Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них

В Лондоне прошла 79-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Триумфатором стала «Битва за битвой», получившая шесть наград.

«Битва за битвой» победила в шести номинациях, включая «Лучший фильм». Режиссер картины Пол Томас Андерсон и актер Шон Пенн получили призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль второго плана, а Майкл Бауман — за лучшую операторскую работу.

Лучшим актером стала звезда «Игры престолов» Роберт Арамайо, сыгравший в биографической драме «Я ругаюсь». Лента также получила премию за лучший кастинг.

Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за роль в фильме «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета».

«Господин Никто против Путина», снятый сорежиссерами Павлом Таланкиным и Дэвидом Боренштейном, получил премию за лучший документальный фильм. Картина показывает, как российская школа изменилась после начала вторжения в Украину под влиянием государственной пропаганды.

«Сентиментальная ценность» Йокима Триера стала лучшей кинолентой на иностранном языке, а лучшим анимационным фильмом — «Зверополис 2» студии Disney. «Аватар: Пламя и пепел» получил награду и за лучшие визуальные эффекты.