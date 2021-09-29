Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева будут допрашивать онлайн

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания гособвинитель заявила ходатайство о том, чтобы Алмазбека Атамбаева допрашивали онлайн. Адвокаты обвиняемых выступили против. По их мнению, прокурор заявила ходатайство преждевременно, поскольку рассмотрение по существу еще не началось.

Секретарь суда доложила, что в исправительной колонии, где содержится Алмазбек Атамбаев, есть специальный зал, где поддерживается онлайн-связь.

Выслушав мнения сторон, судья Азирет Медеров на месте удовлетворил ходатайство гособвинителей. По его словам, суд направит соответствующее обращение в ГСИН о возможности рассмотреть вопрос проведения онлайн-заседаний.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.