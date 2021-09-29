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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Коррупция и события в Кой-Таше. В суде требуют принудительной доставки Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в суд — он отказался выходить из камеры.

Адвокат потерпевшей Октом Мамаевой Руслан Долаев попросил суд отложить разбирательство на следующий день. При этом защитник потребовал, чтобы Алмазбека Атамбаева привели в суд принудительно.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208716/
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