Коррупция и события в Кой-Таше. В суде требуют принудительной доставки Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в суд — он отказался выходить из камеры.

Адвокат потерпевшей Октом Мамаевой Руслан Долаев попросил суд отложить разбирательство на следующий день. При этом защитник потребовал, чтобы Алмазбека Атамбаева привели в суд принудительно.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.