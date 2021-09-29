Дело в отношении Алмазбека Атамбаева просят выделить в отдельное производство

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания гособвинитель заявила ходатайство о том, чтобы Алмазбека Атамбаева допрашивали онлайн.

Адвокаты обвиняемых выступили против удовлетворения ходатайства прокуроров. По их мнению, прошение было заявлено преждевременно.

Кроме того, адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев предложил дело в отношении бывшего главы государства выделить в отдельное производство.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.