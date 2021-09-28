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Общество

Бесплатно измерить давление и уровень глюкозы в крови смогут кыргызстанцы

Кыргызстанцы смогут завтра бесплатно измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его словам, ежегодно 29 сентября во всем мире отмечается Всемирный день сердца, который проводится с 1999-го по инициативе ВОЗ и Всемирной федерации сердца. Ежегодно от болезней сердца во всем мире умирают более 17 миллионов человек.

В Кыргызстане более 52 процентов смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания. 

Жалалидин Рахматуллаев

В связи с этим он порекомендовал контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, соблюдать принципы рационального питания, придерживаться низкосолевой диеты, отказаться от курения, избегать пребывания в прокуренном помещении, нормализовать режим работы и отдыха, увеличить физическую нагрузку, избавиться от избыточной массы тела, научиться противостоять стрессовым ситуациям и строго следовать рекомендациям лечащего врача.

Замминистра подчеркнул, что сотрудники Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова совместно с Республиканским и Бишкекским центрами укрепления здоровья и Эндокринологическим центром 29 сентября планируют провести активные скрининговые мероприятия среди населения перед главным корпусом Центра кардиологии.

«В этот день специалисты с 9.00 до 14.00 бесплатно будут измерять артериальное давление, проверять уровень глюкозы крови, вести беседы о вреде табакокурения и основах правильного питания. Ждем всех 29 сентября около главного входа Наццентра кардиологии и терапии», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208531/
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