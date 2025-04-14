Из-за давления молодые кадры не хотят работать журналистами. Об этом на парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта «О средствах массовой информации» сообщила гендиректор издания Govori.TV Кайыргуль Урумканова.

Так она ответила замминистра культуры Марату Тагаеву, который попросил кыргызскоязычные СМИ обратить особое внимание на ошибки в текстах и открыть штат корректоров и редакторов.

«Иногда спрашивают, зачем нужны газеты. Они нужны и для того, чтобы готовить грамотных журналистов. Сейчас многие корреспонденты, блогеры перестали много писать, а чтение больших статей — редкость. Редакции должны нанимать больше редакторов, корректоров, учить, развивать журналистов», — сказал он.

Кайыргуль Урумканова ответила, что в последние годы в медиасекторе сократилось число грамотных репортеров.

«Поэтому со временем в Кыргызстане может исчезнуть настоящая, качественная журналистика. Молодые кадры не хотят идти в эту сферу. Из-за давления, которое происходит последние два-три года. Говорят: «Зачем мне туда идти и еще подвергаться преследованиям за маленькую зарплату?» В этом году ни один практикант не пришел к нам», — сказала она.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.