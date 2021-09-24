Показана модель мотоцикла Tiger 900 из нового фильма о Джеймсе Бонде

Специальную серию своих мотоциклов к предстоящей премьере нового фильма о Джеймсе Бонде подготовил британский производитель Triumph. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Фото из интернета. Triumph Tiger 900

По их данным, в новом эпизоде картины задействуют Triumph Tiger 900. Он матово-черного цвета с золотыми акцентами. Логотип 007 расположен на бензобаке.

Большинство деталей также покрасили черным. Мотивы фильма используются и в оформлении электронной панели приборов.

Запланировано выпустить только 250 мотоциклов Tiger 900 Bond Edition. Базовая модель обойдется в 1,36 миллиона сомов.