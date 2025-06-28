Новый фильм об агенте 007: стали известны кандидаты на роль Джеймса Бонда

В Amazon MGM Studios определили несколько кандидатов на роль Джеймса Бонда в новом фильме. По данным источников Variety, студия и продюсеры хотят, чтобы главную роль сыграл британский актер младше 30 лет.

Среди основных претендентов называют Джейкоба Элорди (сериал «Эйфория»), Тома Холланда («Человек-паук») и Харриса Дикинсона («Малефисента: Владычица тьмы»). Как пишет Variety, Элорди — австралиец, но это не станет препятствием для Amazon.

Ранее среди возможных кандидатов фигурировали Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Носферату») и Генри Кавилл («Ведьмак»). Но, как отмечает издание, им уже 35 и 42 года соответственно.

Ранее Variety также называл имя британского актера Идриса Эльбы («Три тысячи лет желаний», «Тор: Рагнарек»), однако ему 52 года.

Напомним, постановщиком и исполнительным продюсером следующего фильма о Джеймсе Бонде станет франко-канадский режиссер Дени Вильнев, неоднократный номинант на «Оскар» и, по его собственному признанию, «ярый поклонник Джеймса Бонда».