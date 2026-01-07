14:14
Стало известно, кто сыграет роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007

Каллум Тернер заявил об утверждении на роль Джеймса Бонда. Британский актер заявил друзьям, что получил главную роль в новом фильме об агенте 007, пишет Daily Mail.

Фото Daily Mail. Британский актер Каллум Тернер заявил об утверждении на роль Джеймса Бонда

«У него подходящая внешность и утонченность для роли Бонда, и он доказал свой актерский талант», — отмечается в публикации.

Каллум Тернер также является фаворитом букмекеров, когда речь идет о кандидатах на замену Дэниелу Крейгу, говорится в сообщении.

По данным источников, невеста актера, певица Дуа Липа, может исполнить саундтрек к фильму.

35-летний Каллум Тернер известен по роли Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и его сиквеле «Тайны Дамблдора».

Следующий фильм об агенте 007 — один из самых ожидаемых в Голливуде, так как прошло уже четыре года с момента выхода «Не время умирать».

Сценарий к фильму пишет создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт, а курировать проект будет режиссер «Дюны» Дени Вильнев. Съемки могут начаться в этом году, а премьера запланирована на 2027 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357174/
просмотров: 545
