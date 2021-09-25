Уулкан Байгубатова. Жизненный путь от династии учителей до семьи военных

Уулкан Байгубатова — в армии Кыргызстана человек известный. Она председатель Республиканского комитета солдатских матерей. Поэтому все военнослужащие при первой возможности идут к ней со своими бедами и радостями. Каждого наша героиня старается выслушать и помочь.

Уулкан Байгубатова говорит, что сегодня к ней не только прислушиваются во всех вооруженных силах, но и отдают честь и рядовые, и генералы.

Из учительской династии

— Я с Иссык-Куля. Мама — учительница русского языка, папа — партийный работник. Всего у родителей было девять детей. Почти все они после получения аттестата о среднем образовании посвятили жизнь педагогике. Только я нашла призвание в армии, — рассказывает Уулкан Байгубатова. — В селе было всего два учителя русского языка. Мама почти все время проводила на работе. Нагрузка была колоссальная: свыше 40 учебных часов в месяц. Она еще исполняла обязанности завуча. На ее плечи легла и общественная работа. Уставала — не то слово. Иногда мы вместо нее проверяли домашнюю работу учеников. Старшие дети ухаживали за младшими. До замужества была вторым секретарем Балыкчинского райкома комсомола. С папой познакомилась в Москве на съезде. Вернувшись домой, родители поженились. О политической карьере маме пришлось навсегда забыть. Она посвятила себя воспитанию детей.

Фото Юрия Кузьминых. Уулкан Байгубатова

По словам собеседницы, еще со школьной скамьи она начала мечтать о работе юриста. Помогать людям. Все перевернулось в голове старшеклассницы, когда к ним в гости приехал дальний родственник — сотрудник милиции.

— Я, как только форму увидела, сразу влюбилась в нее. Появилось желание примерить ее. Не верите, она мне даже снилась. Чуть позже окончательно решила стать военнослужащей, — вспоминает она.

Девичьим мечтам не суждено было сбыться. Получив аттестат о среднем образовании, по настоянию родителей поступила в КГНУ на исторический факультет.

Как воплотилась мечта об армии

— Наша семейная династия учителей продолжала набирать обороты. После окончания учебного заведения пошла работать не в школу, а по комсомольской линии. Но по-прежнему, видя на улице человека в форме, у меня замирало сердце. Все равно жила надежда воплотить свою мечту в жизнь, — говорит Уулкан Байгубатова.

Вскоре судьба дала второй шанс. Работая в Аламединском исполкоме, Уулкан Байгубатова отвечала за воспитание трудных подростков. С сотрудниками правоохранительных органов участвовала в рейдах. В свободное время участвовала в работе районного женсовета. Проводили большой праздник. Среди почетных гостей было много известных людей, в том числе заместитель министра обороны.

— Они посмотрели и оценили мою работу. После праздника состоялся серьезный разговор. Мне сказали, что для становления кыргызской армии нужны такие кадры, как я, — отмечает наша собеседница.

Через несколько дней Уулкан Байгубатову вызвали на собеседование к министру. Вскоре вышел приказ о ее зачислении в Панфиловскую дивизию.

— Увидев себя в форме, почувствовала внутреннюю гордость. Но служба в армии — это не только красивая атрибутика, это прежде всего дисциплина. Построение несколько раз в сутки, армейская субординация. Большая ответственность. Ненормированный рабочий день. Домой приходила поздно вечером. Папа и мама, к сожалению, не увидели меня военнослужащей. Но я уверена, что они гордились бы дочерью. Я единственная из девяти сестер и братьев, кто не стал учителем, но все они приняли мой непростой выбор, — вспоминает она.

Вскоре из секретной части нашу героиню перевели в воспитательное управление. Она возглавила отдел и отвечала на письма с жалобами и принимала посетителей. Времени уходило много. Муж до сих пор ревнует ее к работе.

Ушла со службы, но армию не оставила

— Подошла выслуга лет, ушла в запас. Еще в армии работала в комиссии солдатских матерей волонтером. Организацию создали в 1997 году. Пошла туда работать. В 2014-м стала ее председателем. Наш телефон доверия есть в каждой части. По нему можно позвонить в любое время суток, — рассказывает Уулкан Байгубатова.

Она хорошо помнит первого солдата, которому потребовалась помощь.

— Телефонный звонок около часа ночи. Неизвестный абонент долго молчал. Сразу поняла, что это военнослужащий. Понятно, что не решается озвучить свою беду. Пришлось через несколько секунд набрать самой высветившийся номер. Удалось разговорить неизвестного собеседника. Он смог выдавить из себя всего пару слов: «Мне плохо, и я сейчас за казармой». Сработал материнский инстинкт, поняла, что он на грани самоубийства. Срочно связалась с командованием части. Долго объяснять не стала, сказала, чтобы бежали за казарму. К счастью, суицид удалось предотвратить. Несколько минут ожидания показались мне вечностью. Отпустило, когда позвонил командир и доложил о решении проблемы. Если бы что случилось, то смерть солдата была бы отчасти на моей совести, — продолжает наша собеседница.

Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться Комитету солдатских матерей, — дезертирство.

— В 1990-х годах это была большая беда. Бывали дни, когда происходило по 300 побегов. Вчерашние школьники были в армии голодными, холодными. Дедовщина везде. Мы дома практически не ночевали, каждый день выезжали в воинские подразделения. Развал СССР повлиял не только на взрослых, но и на детей. Это так называемое потерянное поколение. Беда, что в то сложное время призывники шли в армию психологически неустойчивыми. Во время призыва военкоматы забирали новобранцев буквально с улиц. Некоторые состояли на врачебном учете. Хочу заметить, что каждая смерть военнослужащего — это ЧП для нашего комитета. Очень хочется, чтобы таких происшествий у нас не было, — говорит Уулкан Байгубатова.

По ее словам, сегодня все по-другому. Молодые люди совершенно другого поколения. Они образованнее и патриотичнее. Многие добровольно и с большим желанием идут служить. На сборно-призывных пунктах даже очереди.

Честно скажу, сейчас в войсках практически нет дедовщины. Уулкан Байгубатова

— На столе масло, колбаса, сыр, натуральный сок. Мы почти два года бегали, чтобы увеличить пайковый набор. Многие военнослужащие не видят таких продуктов дома. Сегодня солдаты живут, как в пионерском лагере. Они занимаются только боевой и строевой подготовкой. Много ребят с высшим образованием. Отслужив 11 месяцев, после краткосрочных курсов получают офицерское звание. После демобилизации им открыта дорога во все силовые структуры, — подчеркивает она. — Сегодня в армии практически везде благоприятная обстановка по дисциплине. Служит один призыв, но появилась проблема землячества. В любом воинском коллективе есть лидеры. Без них не обойтись. Командование строго следит, чтобы не допускать неуставных отношений. По каждому случаю ездим разбираться, ведь каждый солдат — это наш ребенок. И я для них мама.

У нашей героини двое сыновей, они служат офицерами в Пограничных войсках.

— Никогда не жалела, что большую часть жизни посвятила армии, — добавила она.