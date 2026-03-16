21:59
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Власть

Депутатам Жогорку Кенеша показали боевую подготовку солдат

Члены парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции в рамках выездного заседания посетили войсковую часть 52806 Министерства обороны, сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Депутаты ознакомились с работой воинских частей, условиями прохождения военной службы, организацией боевой подготовки личного состава и материально-технической базой, на которой основывается обороноспособность государства.

Министр обороны Руслан Мукамбетов ответил на вопросы депутатов, касающиеся состояния и развития военной инфраструктуры, материально-технического обеспечения, а также оснащения Вооруженных сил современными образцами вооружения и техники.

Депутатам продемонстрированы вооружение и военная техника, приобретенные за счет средств республиканского бюджета, а также показаны возможности их применения в процессе боевой подготовки личного состава.

Члены комитета побеседовали с военнослужащими, ознакомились с условиями прохождения службы и повседневной деятельностью личного состава.

По итогам выездного заседания стороны обсудили вопросы дальнейшего развития воинских частей Министерства обороны и укрепления обороноспособности страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366208/
просмотров: 171
Версия для печати
16 марта, понедельник
21:44
Депутатам Жогорку Кенеша показали боевую подготовку солдат Депутатам Жогорку Кенеша показали боевую подготовку сол...
21:24
В Сокулукском районе начали строить школу на 750 ученических мест
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
20:43
Кыргызстанка Зарина Асанова завоевала бронзу турнира по боксу в Таиланде
20:25
В городе Ош продолжается строительство жилого комплекса «Эне-Сай City»