Депутатам Жогорку Кенеша показали боевую подготовку солдат

Члены парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции в рамках выездного заседания посетили войсковую часть 52806 Министерства обороны, сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Депутаты ознакомились с работой воинских частей, условиями прохождения военной службы, организацией боевой подготовки личного состава и материально-технической базой, на которой основывается обороноспособность государства.

Министр обороны Руслан Мукамбетов ответил на вопросы депутатов, касающиеся состояния и развития военной инфраструктуры, материально-технического обеспечения, а также оснащения Вооруженных сил современными образцами вооружения и техники.

Депутатам продемонстрированы вооружение и военная техника, приобретенные за счет средств республиканского бюджета, а также показаны возможности их применения в процессе боевой подготовки личного состава.

Члены комитета побеседовали с военнослужащими, ознакомились с условиями прохождения службы и повседневной деятельностью личного состава.

По итогам выездного заседания стороны обсудили вопросы дальнейшего развития воинских частей Министерства обороны и укрепления обороноспособности страны.