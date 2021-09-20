Коррупция и события в Кой-Таше. В суд доставили только Равшана Джеенбекова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В зал суда доставили только экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. Алмазбека Атамбаева и экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова не привезли на заседание.





Равшан Джеенбеков заявил, что он намерен привлечь к уголовной ответственности судью Азирета Медерова. По его словам, он написал заявление в отношении служителя Фемиды в Генпрокуратуру.

«Возможно, его сегодня не привлекут к уголовной ответственности. Однако позже будет, как в Молдове, где уже идут разбирательства в отношении судей. Скоро дежурные прокуроры и судьи будут отвечать за свои действия», — сказал бывший нардеп.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.