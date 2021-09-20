14:55
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Коррупция и события в Кой-Таше. В суд доставили только Равшана Джеенбекова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В зал суда доставили только экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. Алмазбека Атамбаева и экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова не привезли на заседание.

Равшан Джеенбеков заявил, что он намерен привлечь к уголовной ответственности судью Азирета Медерова. По его словам, он написал заявление в отношении служителя Фемиды в Генпрокуратуру.

«Возможно, его сегодня не привлекут к уголовной ответственности. Однако позже будет, как в Молдове, где уже идут разбирательства в отношении судей. Скоро дежурные прокуроры и судьи будут отвечать за свои действия», — сказал бывший нардеп.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207713/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о незаконной выдаче паспорта Орхану Инанды передано в суд
Алмазбеку Атамбаеву вручили очередное уведомление о подозрении в преступлении
Вся в отца. Алия Шагиева рассказала про лохов и потомков Манаса
Художественный протест. В Бишкеке проходит выставка Алии Шагиевой
День рождения Алмазбека Атамбаева отметили в Кой-Таше. Как это было
В Кой-Таше отмечают день рождения Алмазбека Атамбаева. Кто пришел
Ирина Карамушкина сходила на свидание к бывшему президенту. О чем говорили
Равшан Джеенбеков написал заявление на судью Первомайского райсуда Бишкека
Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении
Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев
Популярные новости
Кто и&nbsp;зачем? В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стадионе &laquo;Спартак&raquo; собралось около 500 молодых людей Кто и зачем? В Бишкеке на стадионе «Спартак» собралось около 500 молодых людей
Захват власти. Жылдызкан Джолдошеву вызвали на&nbsp;допрос, она отказалась идти Захват власти. Жылдызкан Джолдошеву вызвали на допрос, она отказалась идти
Дешевеют только бараки, или Что происходит на&nbsp;рынке недвижимости Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости
Вся в&nbsp;отца. Алия Шагиева рассказала про лохов и&nbsp;потомков Манаса Вся в отца. Алия Шагиева рассказала про лохов и потомков Манаса
Бизнес
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
20 сентября, понедельник
14:47
Для зараженных COVID-19 свободны 427 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 427 коек в медучрежден...
14:39
Коррупция и события в Кой-Таше. В суд доставили только Равшана Джеенбекова
14:32
Обещала приумножить вложения. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
14:31
В Кыргызстане договор страхования можно будет заключить онлайн
14:18
В Бишкеке задержали подозреваемого в автоугоне Volkswagen Touareg