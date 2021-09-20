В Германии выпустят ограниченную партию плюшевых мишек в образе Ангелы Меркель

Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобурге создала коллекционного медведя стоимостью 189 евро по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Фото из интернета. В Германии выпустят партию плюшевых мишек в образе Ангелы Меркель

По их данным, фабрика со столетней историей делает плюшевых медведей, посвященных известным личностям. В ее коллекции, в частности, есть мишки экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также одного из канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Мишка Меркель одет в красный пиджак и черные брюки и, как и свой знаменитый прототип, сложил пальцы ромбом на уровне пояса. На нем бусы в цветах флага Германии. Производитель изготовит всего 500 таких игрушек, одного из них подарят лично Меркель. Она получит игрушку под номером 16. Эта цифра символизирует количество лет, проведенное Меркель на посту канцлера.

Выборы в бундестаг Германии пройдут 26 сентября.