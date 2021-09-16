Кыргызстан поспешил, заявляя о готовности принять 500 студентов из Афганистана

Власти Кыргызстана поспешили с заявлением о готовности принять для бесплатного обучения до 500 студентов из Афганистана. Об этом на круглом столе «Влияние ситуации в Афганистане на безопасность в Центральной Азии» сообщила заведующая кафедрой международных отношений и права Дипакадемии Айнур Джоробекова.

«Заниматься такой благотворительностью в нынешних реалиях Кыргызстана сложно. Я вижу иной выход гуманитарной помощи Афганистану. Студенты-афганцы учились у нас и прежде, продолжают учиться и сегодня. Большинство из них обучаются на контрактной основе в частных медицинских вузах. Можно рассмотреть вопрос о переводе части из них на бюджетную форму обучения», — сказала она.

Эксперт также рекомендовала воздержаться от визовых послаблений с Афганистаном и ограничить транзит его граждан через Кыргызстан.

«В качестве примера мы можем посмотреть на ситуацию, возникшую вокруг транзита через Кыргызстан граждан Пакистана, которая привела к некоторой социальной напряженности», — добавила Джоробекова.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Стало известно, что «Талибан» определился с системой управления страной.