Абдыганы Маманов попал в Афганистан по собственной воле, служил в авиационном полку, затем продолжил карьеру в самых разных уголках мира — от Европы до Африки. Но главным считает не географию службы и не звания, а людей, с которыми его свела война, и ее уроки.

Накануне 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана он рассказал 24.kg, зачем в молодости писал письмо министру обороны СССР, как доставал в Афгане дефицитные для Союза товары и почему война, которую показывают в кино, часто далека от реальности.

Справка 24.kg Афганская война 1979–1989 годов — военный конфликт в Демократической Республике Афганистан правительственных сил, поддерживаемых советскими войсками, и афганских моджахедов. Советский Союз быстро взял под контроль большую часть Афганистана, но не смог справиться с повстанческим движением, поддерживаемым Западом, Китаем и рядом исламских стран. Ввод советских войск в Афганистан начался утром 25 декабря 1979 года. Последний советский солдат покинул страну 15 февраля 1989 года. По разным оценкам, потери СССР составили 13 тысяч 833 убитых, 53 тысячи 753 раненых, 417 пропавших без вести.

Как письмо министру обороны привело в Афганистан

Я поступил в Харьковское военное авиационно-техническое училище. Мне, уроженцу Оша, пришлось тяжело. Русский язык знал плохо. По выходным, когда курсанты отдыхали, усиленно занимался. Учителя видели мое рвение и на экзаменах завысили оценки. Со второго курса учился хорошо.

При распределении попросил комбата послать меня в Среднеазиатский военный округ. Он сказал, что отправляет туда лишь разгильдяев, и я поехал в Прикарпатский ВО, считавшийся одним из лучших.

Фото из архива Абдыганы Маманова. Курсант Абдыганы Маманов

Несколько лет прожил на западе Украины. Это цветущий край. А какой там народ! Доброжелательный, трудолюбивый. Нашел троих друзей: Валеру Моисеенко из Беларуси, Игоря Гноевого из России и Сашу Федоренко с Украины. Мы были неразлучны.

В 1982-м, во время майских праздников, мы на эмоциях написали письмо министру обороны СССР. Напрямую к таким чиновникам тогда не обращались, но мы об этом не думали. Абдыганы Маманов

Попросили отправить нас в Афганистан для оказания интернациональной помощи. Утром на свежую голову решили забрать письмо, но оказалось поздно. Запрос одобрили. Так 12 сентября 1982 года я попал в Афган.

Шифры Кундуза: охота на моджахедов и авиация в деле

Служил в авиационном полку в провинции Кундуз. Мы налаживали коммуникации для авиации, использовали тропосферную радиосвязь и шифровали сообщения. Корректировали удары советских войск.

Один раз получили данные о совещании вражеских командиров. Направили к их укрытию вертолет Ми-8 с осветительной бомбой. Как только она взорвалась, в дело вступили штурмовики. Подошла пехота. Все сработали слаженно. Часть моджахедов ликвидировали, остальных взяли в плен.

Фото из архива Абдыганы Маманова. Абдыганы Маманов в Афганистане

Для маскировки душманы постоянно ходили в простой одежде, но случайных людей среди них не было. У врагов находили детальные схемы советских вертолетов с указанием уязвимых мест — их готовили высококлассные зарубежные инструкторы.

Каждый моджахед имел документ с информацией о его навыках и опыте. Им полагались премиальные — за убитого солдата, за офицера, за уничтоженную технику.

Дефицит, самогон и слезы земляка: истории афганских будней

В нашей части служили всего два офицера-кыргыза. Один из них — старший лейтенант Сайфутдин Азизов. Я рад, что удалось с ним познакомиться. Это настоящий герой! Единственный в Кыргызстане летчик-снайпер, скромный и мужественный.

Однажды к забору нашего авиагородка подошел какой-то мужчина и на кыргызском языке попросил у советских воинов воды. Оказалось, кыргыз. Его дед когда-то приехал в Афганистан и пустил здесь корни.

Нам выдавали дополнительный паек, и, бывало, оставались продукты. Я собрал две коробки и отдал ему. Он заплакал. Спросил о Кыргызстане и сказал, что мечтает посетить его хотя бы раз в жизни.

Фото из архива Абдыганы Маманова. Абдыганы Маманов в Афганистане

Возле нашего аэродрома тоже кое-что продавалось, но втридорога. Я одевался в гражданку, прятал во внутренний карман оружие и шел на базар. Иногда для снятия стресса покупал виноградный самогон. Он дико вонял, но голова после не болела. Когда была возможность, заезжал к товарищам из училища. Саша Федоренко был в Баграме, а Валера Моисеенко в Кабуле.

Наблюдая за подвигами наших летчиков, я убедился, что самый лучший экипаж — интернациональный. Когда в одном подразделении люди разных национальностей, они друг друга дополняют и воюют лучше. А те, кто делится по каким-либо признакам, никогда не победят.

Война и романтика — вещи несовместимые

Об армейской жизни снято немало фильмов. Нередко у зрителей складывается впечатление, что война — это романтика. Но это страшная трагедия. В Афгане видел совсем юных ребят, лишившихся ног.

В армии вы лишены праздников и личной жизни. Должны быть готовы выполнить боевую задачу в любое время, не жалея себя. Вы постоянно чему-то учитесь, отвечаете за сложную и дорогую технику. Чтобы справиться, нужны железные нервы, дисциплина и максимальная самоотдача.

И все же есть одно, за что благодарен Афгану. Это мои друзья. Мы расстались больше 40 лет назад, разъехались по миру. Но настоящей дружбе это не помеха. Общаемся по интернету. Некоторые эмигранты не прочь вернуться.

Фото из архива Абдыганы Маманова. Абдыганы Маманов в Афганистане

Мой хороший друг, майор медслужбы в свое время женился на немке и уехал в Германию. Спустя много лет, похоронив супругу, прилетел в Кыргызстан. Он опытнейший хирург экстра-класса. 10 месяцев проводил сложные операции, в том числе на сердце. Хотел остаться, но подходящей должности не нашлось. Опять поехал в Германию и сразу нашел работу.

От Германии до Индии: жизнь полковника после вывода войск

Вернувшись с Афганской войны, женился и с 1984 по 1989 год служил в Германии. Там родился мой старший сын. После находился в Оренбурге, а в 1992-м по приглашению правительства КР прибыл на Родину и пополнил ряды созданной Национальной гвардии.

Ездил в командировки в Россию, Беларусь, Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Венгрию, Турцию и другие страны. В 2002-м направили в Индию для изучения английского языка, а чуть позже поступил там в военно-штабную академию вооруженных сил.

К тому времени был полковником, и меня, как короля, поселили в отдельном коттедже. Чувствовал себя как дома. Но, оказалось, в Индии уважают всех военных. После отставки им не надо искать вакансии охранника — каждому на гражданке дают достойную работу.

В 2006-м по линии ООН направили в Судан как миротворца — военного наблюдателя. Там шла гражданская война, и наше многонациональное подразделение помогло ее остановить.

В Нацгвардии служил до 2007-го. Повезло, что командиром был генерал Абдыгул Чотбаев. Он сделал все, чтобы Нацгвардия стала полноценным воинским формированием, способным выполнить любую поставленную задачу. Он до сих пор отличается удивительной работоспособностью, и нас, ветеранов, держит в тонусе.

Последний урок

Уволившись в запас, работал в Центре транзитных перевозок ВВС США в аэропорту «Манас». Был старшим от Кыргызстана в инженерном департаменте. Устроиться туда помогло знание английского.

Центр обеспечивал доставку грузов в Афганистан в рамках операции «Несокрушимая свобода». На всю базу было два воина-интернационалиста. Помню, командир пригласил нас на кофе. «Афганцы не любят Америку, — признался он. — А об СССР отзываются хорошо».

Советский Союз построил в Афганистане многоэтажные дома, больницы, дороги, знаменитый тоннель «Саланг». Афганцы ездили к нам на учебу. Никто не помог им больше, чем мы. Но поняли они это слишком поздно.

Сейчас председатель комиссии по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи Октябрьского района Бишкека. Время от времени с другими ветеранами проводим уроки в школах, вузах и воинских частях.

Заметил, многих волнует, как заработать побольше, приложив поменьше усилий. О Родине почти не думают. Это вызвано пробелами в воспитании, и мы, как можем, стараемся их заполнить.

Не одобряю войны и вообще не люблю говорить на эту тему. Смысл сражаться и жертвовать жизнями людей, если в конце все равно будет мирный договор? Лучше найти общий язык сразу.