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Общество

Кыргызский театр оперы и балета открывает новый сезон

Фото Театра оперы и балета. Эпизод из балета «Чолпон»

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева открывает 79-й сезон. Об этом в Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Уже 25 сентября зрители увидят балет в трех действиях «Чолпон». 

«Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

В театре напоминают, что после третьего звонка вход в зрительный зал воспрещен.

Напомним, вчера артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пожаловались на давление и гонения со стороны руководства. Они попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207020/
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