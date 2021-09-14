Кыргызский театр оперы и балета открывает новый сезон

Фото Театра оперы и балета. Эпизод из балета «Чолпон»

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева открывает 79-й сезон. Об этом в Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Уже 25 сентября зрители увидят балет в трех действиях «Чолпон».

«Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

В театре напоминают, что после третьего звонка вход в зрительный зал воспрещен.

Напомним, вчера артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пожаловались на давление и гонения со стороны руководства. Они попросили главу государства Садыра Жапарова создать межведомственную комиссию.