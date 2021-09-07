Министерству инвестиций предложили открыть представительство в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при содействии посольства КР в Индии в страну прибыла бизнес-делегация из Индии.

Делегацию возглавил президент Индийской экономической торговой организации доктор Асиф Икбал. В составе также были руководители крупных компаний (Satya Oil Mills, NV Beverages India, Timmy Exports and Imports).

Асиф Икбал отметил, что индийская сторона заинтересована в открытии представительств Министерства инвестиций и ТПП в Индии.

При этом он подчеркнул, что в Бишкеке планируется также открытие представительства Индийского Евразийского торгового совета, целью которого будет улучшение торговых взаимоотношений между Индией и государствами Евразии.