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Общество

Министерству инвестиций предложили открыть представительство в Индии

Министерству инвестиций предложили открыть представительство в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при содействии посольства КР в Индии в страну прибыла бизнес-делегация из Индии.

Делегацию возглавил президент Индийской экономической торговой организации доктор Асиф Икбал. В составе также были руководители крупных компаний (Satya Oil Mills, NV Beverages India, Timmy Exports and Imports).

Асиф Икбал отметил, что индийская сторона заинтересована в открытии представительств Министерства инвестиций и ТПП в Индии.

При этом он подчеркнул, что в Бишкеке планируется также открытие представительства Индийского Евразийского торгового совета, целью которого будет улучшение торговых взаимоотношений между Индией и государствами Евразии.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206284/
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