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Общество

Глава Госипотечной компании рассказала, что будет со ставками по кредитам

С середины сентября произойдет снижение ипотечной ставки до 4 процентов годовых по кредитам, выданным ГИК. Об этом 24.kg сообщила председатель правления Государственной ипотечной компании Аида Тологонова.

«С 16 сентября запускается реализация новой жилищной программы «Мой дом — 2021-2026». В рамках нее предполагается снижение ипотечной ставки по кредитам до 4 процентов годовых. Снижение коснется и кредитов, ранее выданных ГИК. С 1 октября по ним процентная ставка будет снижена на 2 процента сразу же», — сказала она.

Аида Тологонова напомнила, что изменения коснулись и первоначальных взносов по кредитам.

«Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Закон «О государственном ипотечном кредитовании». Само понятие первоначального взноса исключается. Мы будем развивать механизм аренды с последующим выкупом, по которому изначальный взнос не требуется», — уточнила она.

Работа в этом направлении, по словам председателя правления ГИК, ведется и с частными, коммерческими банками.

Напомним, сегодня в Бишкеке учителя и врачи вышли на акцию протеста к Дому правительства. Они потребовали снизить процентную ставку по кредитам, так как из-за высокой ставки вынуждены отдавать ежемесячно на погашение долга больше половины зарплаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206263/
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