В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме

В Кыргызстане международная продюсерская компания Eccholine BV (Бельгия) снимет приключенческую реалити-программу о туризме для французской телекомпании. Об этом сообщается на сайте Silunews.
Известно, что съемки запланированы с 27 августа по 2 сентября.
Глава департамента туризма Самат Шатманов встретился с продюсером международной продюсерской компании Eccholine BV Сафи Дехили и основателем туристической компании «Тенти.кж».
Они рассказали, что реалити-шоу пользуется популярностью у зрителей и составляет более 3 миллионов человек и 14,3 процента рынка в прайм-тайм. Выпуски транслируются по телеканалам Европейского союза и стран Южной Америки.
Как известно, съемки будут акцентированы на красоте природы Кыргызстана, что поспособствует популяризации и продвижению туризма.
В Кыргызстан приедут более 70 членов съемочной группы. В рамках программы — восемь команд. Они отправятся в путешествие по стране.