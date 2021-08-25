10:18
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме

В Кыргызстане международная продюсерская компания Eccholine BV (Бельгия) снимет приключенческую реалити-программу о туризме для французской телекомпании. Об этом сообщается на сайте Silunews.

Известно, что съемки запланированы с 27 августа по 2 сентября.

Глава департамента туризма Самат Шатманов встретился с продюсером международной продюсерской компании Eccholine BV Сафи Дехили и основателем туристической компании «Тенти.кж».

Они рассказали, что реалити-шоу пользуется популярностью у зрителей и составляет более 3 миллионов человек и 14,3 процента рынка в прайм-тайм. Выпуски транслируются по телеканалам Европейского союза и стран Южной Америки.

Как известно, съемки будут акцентированы на красоте природы Кыргызстана, что поспособствует популяризации и продвижению туризма.

В Кыргызстан приедут более 70 членов съемочной группы. В рамках программы — восемь команд. Они отправятся в путешествие по стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205019/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Продвигая туризм. Кыргызстан в объективе известного голландского фотографа
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Кыргызстан и Вьетнам планируют тесно работать в туристической сфере
На канале Еuronews в рубрике No Сomment показали ролик о Кыргызстане
Талант Мамытов: Кыргызстан был и остается надежным партнером России
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Эмоции через край. Реакция соцсетей на победу кыргызстанских спортсменов
Олимпиада-2020. На площади будут транслировать схватки кыргызских борцов
Кыял Кенжематова: Такое ощущение, что вся Европа потянулась к нам
Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
25 августа, среда
10:15
COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерли более 4,4 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерл...
10:04
Паралимпиада-2020. Расписание выступлений сборной Кыргызстана
10:00
Выборы-2021: почему новая избирательная кампания тоже может стать скандальной
09:52
В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме
09:51
Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент