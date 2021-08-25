В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме

В Кыргызстане международная продюсерская компания Eccholine BV (Бельгия) снимет приключенческую реалити-программу о туризме для французской телекомпании. Об этом сообщается на сайте Silunews.

Известно, что съемки запланированы с 27 августа по 2 сентября.

Глава департамента туризма Самат Шатманов встретился с продюсером международной продюсерской компании Eccholine BV Сафи Дехили и основателем туристической компании «Тенти.кж».

Они рассказали, что реалити-шоу пользуется популярностью у зрителей и составляет более 3 миллионов человек и 14,3 процента рынка в прайм-тайм. Выпуски транслируются по телеканалам Европейского союза и стран Южной Америки.

Как известно, съемки будут акцентированы на красоте природы Кыргызстана, что поспособствует популяризации и продвижению туризма.

В Кыргызстан приедут более 70 членов съемочной группы. В рамках программы — восемь команд. Они отправятся в путешествие по стране.