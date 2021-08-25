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Общество

Волонтеры просят о помощи: выпускники детских домов нуждаются в книгах

Выпускники детских домов-интернатов, проживающие в молодежных домах Бишкека и Новопокровки, нуждаются в книгах. Об этом 24.kg сообщил глава фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев.

«У ребят практически нет интересной художественной литературы. Мы будем рады принять в дар любые книги. Например, произведения Чингиза Айтматова, эпос «Манас», литературу по психологии, познавательные, сказки, поэмы, которые могут повлиять на развитие личности и привить любовь к чтению у наших постояльцев», — сказал он.

Желающие помочь могут сделать это, принеся книги по адресу: город Бишкек, улица Коенкозова, дом 135. С фондом также можно связаться по телефону 0559800579.

Напомним, общественный фонд «Прав защиты детей» открыл уже три молодежных дома. Один из них находится в Бишкеке и два в селе Новопокровка. Социальные учреждения предоставляют выпускникам домов-интернатов временное жилье, помогают им получить образование и социализироваться в обществе. На сегодня здесь проживают 45 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204997/
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