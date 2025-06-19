В Бишкеке откроют «Школу больших возможностей» для детей-сирот

При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается образовательный центр «Школа больших возможностей». Об этом сообщил директор общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев.

По его словам, проект направлен на помощь сиротам, выпускникам детских домов, детям, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Фото Игоря Беляева. Школа больших возможностей

В центре дети могут бесплатно пройти обучение по таким курсам, как:

английский язык;

кыргызский язык;

информатика и IT-программирование;

кулинария;

швейное дело.

Ранее фонд «Ильшат» приобрел микроавтобусы для поддержки образовательной инициативы, а теперь обеспечил проект зданием, где проведен капитальный ремонт, а также установлена новая мебель и бытовая техника.

Здание передано общественному фонду «Право защиты детей-сирот» в безвозмездное пользование.

Открытие образовательного центра состоится 20 июня 2025 года.