В Бишкеке откроют «Школу больших возможностей» для детей-сирот

При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается образовательный центр «Школа больших возможностей». Об этом сообщил директор общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев.
По его словам, проект направлен на помощь сиротам, выпускникам детских домов, детям, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
В центре дети могут бесплатно пройти обучение по таким курсам, как:
- английский язык;
- кыргызский язык;
- информатика и IT-программирование;
- кулинария;
- швейное дело.
Ранее фонд «Ильшат» приобрел микроавтобусы для поддержки образовательной инициативы, а теперь обеспечил проект зданием, где проведен капитальный ремонт, а также установлена новая мебель и бытовая техника.
Здание передано общественному фонду «Право защиты детей-сирот» в безвозмездное пользование.
Открытие образовательного центра состоится 20 июня 2025 года.