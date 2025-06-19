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Общество

В Бишкеке откроют «Школу больших возможностей» для детей-сирот

При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается образовательный центр «Школа больших возможностей». Об этом сообщил директор общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев.

По его словам, проект направлен на помощь сиротам, выпускникам детских домов, детям, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Игоря Беляева
Фото Игоря Беляева. Школа больших возможностей

В центре дети могут бесплатно пройти обучение по таким курсам, как:

  • английский язык;
  • кыргызский язык;
  • информатика и IT-программирование;
  • кулинария;
  • швейное дело.

Ранее фонд «Ильшат» приобрел микроавтобусы для поддержки образовательной инициативы, а теперь обеспечил проект зданием, где проведен капитальный ремонт, а также установлена новая мебель и бытовая техника.

Здание передано общественному фонду «Право защиты детей-сирот» в безвозмездное пользование.

Открытие образовательного центра состоится 20 июня 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333248/
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