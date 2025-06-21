11:24
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот

Идея создания образовательного центра «Школа больших возможностей» принадлежит директору общественного фонда «Право защиты детей-сирот» Игорю Беляеву, который обратился за
поддержкой в общественный благотворительный фонд «Ильшат» с целью реализации школы,
открывающей перед детьми новые возможности.

Проект направлен на помощь детям-сиротам, выпускникам детских домов, детям, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.


Ранее фонд «Ильшат» приобрел три микроавтобуса для поддержки образовательной инициативы, а теперь сделал следующий шаг — обеспечил проект зданием, провел капитальный ремонт и полностью оснастил помещение мебелью, оборудованием и учебными материалами. Все работы выполнены в соответствии с современными стандартами.

После завершения всех подготовительных этапов здание передано общественному фонду «Право защиты детей-сирот» в безвозмездное пользование.

Финансирование всех этапов реализации проекта обеспечено при поддержке торгового центра «ЦУМ «Айчурек».

Официальное открытие школы состоялось 20 июня.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333620/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке откроют «Школу больших возможностей» для детей-сирот
В Таласе круглые сироты получили земельные участки
В Сокулуке девятый год не могут достроить дополнительный корпус к школе
Почему детей мигрантов не берут в школы, рассказали в кыргызской диаспоре в РФ
Отменить 30 из 46 форм отчетности в школах планирует Минпросвещения
Первоклассников не могут зачислить в школы. Депутаты требуют отчет от министра
Тротуар возле школы № 6 весь в ямах
Задержана бывший директор столичной школы № 29
Камчыбек Ташиев проверил строительство школы-интерната в городе Ош, где учился
Библиотекарь напала на беременную учительницу школы № 56. Подробности от мэрии
Популярные новости
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
ОСАГО с&nbsp;максимальной выгодой. Получите до&nbsp;20&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;MBANK ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
21 июня, суббота
11:19
Оправдано ли введение одностороннего движения в Бишкеке Оправдано ли введение одностороннего движения в Бишкеке...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 июня
10:55
При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
10:43
Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь
10:31
В городе Ош прошла церемония перезахоронения останков советских воинов