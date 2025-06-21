При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот

Идея создания образовательного центра «Школа больших возможностей» принадлежит директору общественного фонда «Право защиты детей-сирот» Игорю Беляеву, который обратился за
поддержкой в общественный благотворительный фонд «Ильшат» с целью реализации школы,
открывающей перед детьми новые возможности.
Проект направлен на помощь детям-сиротам, выпускникам детских домов, детям, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Ранее фонд «Ильшат» приобрел три микроавтобуса для поддержки образовательной инициативы, а теперь сделал следующий шаг — обеспечил проект зданием, провел капитальный ремонт и полностью оснастил помещение мебелью, оборудованием и учебными материалами. Все работы выполнены в соответствии с современными стандартами.
После завершения всех подготовительных этапов здание передано общественному фонду «Право защиты детей-сирот» в безвозмездное пользование.
Официальное открытие школы состоялось 20 июня.