Памятник погибшим в борьбе с COVID-19 врачам в Кыргызстане установят возле КГМА

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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По ее данным, в ходе совещания обсужден вопрос возведения мемориала в честь погибших медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19.

Жылдыз Бакашова отметила, что увековечивание памяти врачей, медсестер и медбратьев, санитаров, отдавших жизнь при исполнении профессионального долга, позволит навсегда запомнить их самоотверженный поступок в борьбе с опасной инфекцией.

В результате обсуждений и рассмотрения соответствующей документации принято решение возвести мемориал на центральной аллее Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева около музея.