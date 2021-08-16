Пострадавшая от мошенничества инвестор просит защиты у президента

Президент АО «Тоокен Корея» Ли Ген А просит президента Садыра Жапарова помочь в разрешении спора по уголовному делу о подделке документов. Об этом Ли Ген А заявила на пресс-конференции в 24.kg.

По ее словам, с декабря 2012 по 2021 год она с мужем вложила $4 миллиона в прииск «Нижний Чандалаш» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Однако документы на прииск оказались поддельными.

«В 2012 году мой муж Ли Сок Джу познакомился с Уланбеком Тоочуевым, который предложил ему купить месторождение россыпного золота в Чаткальском районе и показал документы на прииск «Нижний Чандалаш» с запасом в 50 килограммов золота. Поверив ему, с декабря 2012 года по май 2013-го супруг инвестировал $1,3 миллиона. Выяснилось, что хозяевами прииска являются другие лица, а Тоочуев показал фальшивые документы», — сказала Ли Ген А.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Тоочуева объявили в розыск. После задержания судья Октябрьского районного суда Бишкека Авчи Алиев отпустил его под домашний арест.

По словам потерпевшей, сейчас дело по мошенничеству рассматривает Октябрьский районный суд Бишкека.

Ли Ген А добавила, что, несмотря на то, что ее супруга обманули, в апреле 2014 года инвесторы все же решили выкупить у настоящих владельцев прииск.

Мы выплатили соцпакет местному населению, выделили на строительство моста $150 тысяч, но его так и не возвели. Однако местные власти обвинили нас во всех грехах, натравили местных жителей и нам запретили разработку. Ли Ген А

«Прежние владельцы месторождения — Эркин Исраилов и Булат Исмаилов — воспользовались ситуацией и отсудили нашу долю. Они завладели 50 процентами нашей доли, еще 25 процентов отдали Александру Киму. Сейчас идут судебные тяжбы. Мой супруг, не выдержав всех испытаний, скончался в 2020 году. Нас прогнали с месторождения и выживают из Кыргызстана», — сказала Ли Ген А.

Инвестор просит президента Садыра Жапарова взять дело под контроль, защитить ее права и помочь вернуть долю на месторождении.

«Мне не нужны особые права, я хочу равенства, чтобы мои права не попирали только потому, что я иностранка», — отметила Ли Ген А.