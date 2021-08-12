Артисты Театра оперы и балета пожаловались: Минкультуры нарушает трудовые права

Артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева работают без трудового договора, где были бы четко прописаны права и обязанности сторон. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

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По ее данным, накануне артисты встретились с Токоном Мамытовым. Они рассказали о проблемах, которые в основном касались соблюдения их трудовых прав.

Артистов балетной группы волнуют вопросы оплаты за участие в коммерческих спектаклях, а также материальное обеспечение — им предоставляют специальную обувь и одежду (трико, пуанты). Кроме того, они просят решить вопрос дифференцированной оплаты труда и рассмотреть компетентность руководителя балетной труппы (заявители жалуются на непрофессиональное отношение к труду артистов).

По словам обратившихся, «руководство театра на протяжении всех этих месяцев продолжает оказывать давление на них, постоянно унижая честь и достоинство артистов балета».

Министерство культуры не предпринимает абсолютно никаких действий и игнорирует проблему.

Вопрос защиты прав артистов Театра оперы и балета находится на контроле омбудсмена.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта.