В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 6 тысяч 486 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 4 тысячи 31 пациент, в больницах — 2 тысячи 455. В том числе 166 человек — в крайне тяжелом состоянии, 722 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 556 больных (или 63,3 процента) оценивают как средней тяжести, 22 пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 771 человек, из них в Бишкеке — 132, Оше — 6, Чуйской области — 224, Ошской — 27, Таласской — 13, Нарынской — 42, Иссык-Кульской — 74, Джалал-Абадской — 118, Баткенской — 135.

С начала марта 2020 года выздоровел 150 тысяч 51 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.