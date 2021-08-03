Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1 до 3 октября

В Первомайском районном суде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

Защита Мелиса Аспекова ходатайствовала об изменении меры пресечения подследственному на домашний арест.

Сам обвиняемый пожаловался на маленькую камеру в СИЗО-1 Бишкека. «Уже почти восьмой месяц меня держат в камере. Ее ширина — полтора метра. С каждым процессом моя виновность не доказывается. Поддерживаю прошение своего адвоката», — заявил он.

Судья Марат Сыдыков постановил продлить срок судебного разбирательства до 3 октября 2021 года. Мера пресечения Мелису Аспекову в СИЗО-1 столицы продлевается так же до 3 октября включительно.

Следующее судебное заседание назначено на 7 сентября.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января этого года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.