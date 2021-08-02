10:05
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Общество

Мэрия Бишкека отчиталась о подготовке детсадов и школ к учебному году

В 15 столичных образовательных учреждениях проведен ремонт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, всего запланирован ремонт 55 организаций.

«В данный момент управление капитального строительства мэрии ведет ремонтные работы на 30 объектах образования», — отметили в мэрии.

Полностью перепрофилирован детский сад № 3 «Ласточка», он уже приступил к работе. В дошкольной образовательной организации № 100 отремонтировали пищеблок, а в школах № 50 и 68, детсаду № 135 — кровлю.

Заменены наружные электрические кабели средней школы № 58, произведены электромонтажные работы и монтаж системы электрообогрева средней школы № 84. В дошкольной образовательной организации № 185 заменены оконные блоки, а в № 134 уложили брусчатку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202836/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке отремонтируют заброшенное здание детского сада, которое вернула мэрия
Детсад, бомжи, мусорки. Мэрию Бишкека просят ликвидировать очаг антисанитарии
В Бишкеке в жилом массиве «Ак-Бата» возведут пристройку к школе
В Бишкеке определили школы и детсады с самой благоустроенной территорией
Мэрия Бишкека решила достроить школу в жилмассиве «Мурас-Ордо»
В жилмассиве «Арча-Бешик» заложили капсулу на месте строительства детсада
В школах Бишкека могут ввести должность системного администратора
Улукбек Марипов в Бишкеке заложил капсулу на месте строительства новой школы
COVID-19. В Бишкеке на карантин закрыты 13 школ и 5 детсадов
Подготовку к открытию школы фонда «Маариф» в Бишкеке обсудили в Минобразования
Популярные новости
Почему из&nbsp;домов бишкекчан исчезают тараканы, а&nbsp;лезут клопы, и&nbsp;причем тут деревья Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы, и причем тут деревья
Кыргызстанцы, выезжающие на&nbsp;длительное время за&nbsp;рубеж, должны выписаться Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
В&nbsp;реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население В реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население
Бизнес
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
2 августа, понедельник
10:00
Тренды в образовании поменялись. Кого и как теперь будут готовить наши школы Тренды в образовании поменялись. Кого и как теперь буду...
09:51
Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Узур Джусупбеков проиграл в 1/8 финала
09:45
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 354 нарушения Правил дорожного движения
09:43
Коронавирусом болеют 13 тысяч 692 человека, 1 тысяча 302 — в тяжелом состоянии
09:41
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников