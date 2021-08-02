Мэрия Бишкека отчиталась о подготовке детсадов и школ к учебному году

В 15 столичных образовательных учреждениях проведен ремонт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, всего запланирован ремонт 55 организаций.

«В данный момент управление капитального строительства мэрии ведет ремонтные работы на 30 объектах образования», — отметили в мэрии.

Полностью перепрофилирован детский сад № 3 «Ласточка», он уже приступил к работе. В дошкольной образовательной организации № 100 отремонтировали пищеблок, а в школах № 50 и 68, детсаду № 135 — кровлю.

Заменены наружные электрические кабели средней школы № 58, произведены электромонтажные работы и монтаж системы электрообогрева средней школы № 84. В дошкольной образовательной организации № 185 заменены оконные блоки, а в № 134 уложили брусчатку.